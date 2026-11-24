У Франції від початку протестів у вересні щонайменше 31 людина зазнала тяжких травм від дій сил безпеки. Із них 16 осіб отримали стійкі ушкодження ока або втратили кінцівку, свідчить підрахунок AFP, складений на основі свідчень постраждалих, їхніх адвокатів і даних неурядових організацій, повідомляє Channel NewsAsia.

Понад 140 перевірок

Французька влада не оприлюднила офіційних даних про кількість поранених демонстрантів. Водночас станом на початок листопада внутрішня служба розслідувань поліції відкрила понад 140 перевірок за повідомленнями про ймовірне насильство з боку правоохоронців.

Правозахисні організації звинувачують силовиків у невиправданому застосуванні сили під час розгону натовпів кийками та використанні гранат для розгону натовпу на близькій відстані. Міністерство внутрішніх справ Франції заявило, що дії поліції були законними та пропорційними.

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Свідчення постраждалих

25-річна студентка мистецтва Пранні Уш розповіла, що 17 жовтня на площі Республіки в Парижі її влучив у ногу предмет, який вона та її адвокат вважають частиною контейнера зі сльозогінним газом. За даними AFP, вона зазнала відкритого перелому обох кісток гомілки, перенесла три операції, а також пересадку шкіри й тканин. Її ногу фіксує зовнішній апарат із 15 стрижнями.

39-річний подолог Ремі Обер заявив, що 31 жовтня в Марселі поліцейські вдарили його кийком по обличчю та повалили на землю, коли він виходив із ресторану після протесту. За його словами, йому вибили або зламали вісім зубів і зламали ніс. Чоловік також повідомив про кошмари та інші симптоми посттравматичного стресового розладу.

Ще одна 21-річна учасниця протесту в Марселі, яка попросила не називати її імені через онлайн-погрози, дістала важке поранення ноги. Європейська лікарня в Марселі повідомила, що граната для розгону натовпу залишила в її нозі ушкодження розміром шість сантиметрів. Жінка та її адвокат вважають, що в рані був фрагмент запалу гранати GM2L, яка створює гучний вибух і випускає сльозогінний газ.

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