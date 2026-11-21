У Франції шосту суботу поспіль проходять протести. Демонстранти виходять на вулиці через зростання вартості життя та поводження уряду із соціальними заворушеннями, що тривають кілька тижнів. Про це повідомляє France 24.

Причини акцій

У повідомленні зазначається, що учасники протестів виступають проти підвищення вартості життя. Також вони висловлюють невдоволення діями французького уряду у відповідь на тижні соціальних заворушень.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Контекст протестів

Нинішня субота стала шостим поспіль днем тижня, коли демонстранти проводять акції. Протести відбуваються напередодні президентських виборів у Франції, запланованих на 2027 рік.

France 24 оприлюднила відеосюжет про новий день протестів 21 листопада 2026 року. У ньому про події розповідає журналістка Антонія Керріган.

Читай нас у