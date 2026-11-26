У Франції соратника Марін Ле Пен Джордана Барделлу знову звинуватили в антисемітських висловлюваннях після того, як Mediapart і газета Le Monde оприлюднили уривки його нібито приватного листування у Facebook. Як повідомляє France 24, йдеться про розмови з колишнім знайомим Барделли зі школи, датовані роком, коли політику виповнилося 18 років.

Зміст оприлюдненого листування

За даними Mediapart і Le Monde, у повідомленнях Барделла нібито писав, що банками керують сіоністи, а також згадував про прагнення до нового світового порядку зі столицею в Єрусалимі. Видання заявили, що окремі деталі листування можуть свідчити про авторство Барделли: зокрема, згадки про його тодішніх учителів, батьків і викладання французької мови іноземцям. Останній епізод він також описував у своїй автобіографії 2024 року.

Mediapart повідомило, що мало ці уривки ще у вересні, коли вперше написало про ймовірні антисемітські коментарі Барделли у Facebook 2013 року. Тоді редакція не публікувала додаткових фрагментів, щоб не розкрити особу джерела. Знайомий зі школи згодом погодився надати ці матеріали для публікації після того, як Барделла відкинув попередні звинувачення, зазначили Mediapart і Le Monde.

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Заперечення Барделли

Через адвоката 31-річний Барделла категорично відкинув нові звинувачення, назвавши їх неприйнятним наміром завдати шкоди. Раніше він також заперечував будь-яку провину у зв'язку з періодом, коли був активістом Національного фронту, який нині має назву «Національне об’єднання».

Барделла вже подав дві юридичні скарги проти Mediapart через попередні звинувачення. Він є одним із ключових союзників Ле Пен, яку France 24 називає кандидаткою в президенти Франції, та може очолити уряд у разі її перемоги на виборах наступного року.

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