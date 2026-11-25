У Франції Міжнародне агентство з доброчесності в тенісі висунуло французькому тенісистові Артуру Ріндеркнеху звинувачення у відмові пройти антидопінговий тест. Йдеться про ймовірний епізод у Бретані, який, за даними французького видання L'Equipe, стався у червні. Про це повідомляє Channel NewsAsia з посиланням на Reuters.

Справу розгляне незалежний трибунал

Міжнародне агентство з доброчесності в тенісі, яке контролює виконання антидопінгових та антикорупційних правил у тенісі, підтвердило висунення звинувачення. В ITIA заявили, що справу на початку наступного року розгляне незалежний трибунал.

Агентство також висловило розчарування через оприлюднення деталей справи. В ITIA зазначили, що намагаються зберігати такі провадження конфіденційними, і відмовилися коментувати подробиці розслідування.

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Ріндеркнех заперечує порушення

31-річний Ріндеркнех у дописі в Instagram заперечив звинувачення. Він повідомив, що вже звернувся до ITIA з проханням, аби його справу розглянув незалежний трибунал, і заявив, що вважає себе невинним.

Тенісист зазначив, що представить трибуналу всі деталі ситуації та до розгляду не коментуватиме обставини справи публічно. Він також заявив, що ніколи не вживав заборонених речовин.

L'Equipe повідомило, що Ріндеркнеху може загрожувати чотирирічна дискваліфікація через ймовірну відмову від тестування. Француз посідає 57-ме місце у світовому рейтингу та не має титулів ATP в одиночному розряді.

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