Суд у Парижі призначив покарання трьом поліцейським у справі про жорстоке побиття темношкірого музичного продюсера Мішеля Зеклера у 2020 році. Як повідомляє France 24, двох правоохоронців засудили до п’яти років ув’язнення: для одного з них три роки строку є умовними, для другого — три з половиною роки.

Покарання для трьох поліцейських

Третьому поліцейському також призначили п’ятирічний строк, чотири роки з якого є умовними. Один рік він має відбути під електронним браслетом, а не у в’язниці.

Поліцейські зупинили Зеклера біля його студії в Парижі 21 листопада 2020 року. Вони звинуватили його у відсутності обов’язкової захисної маски під час пандемії Covid-19 та запідозрили у вживанні канабісу. Після цього правоохоронці заштовхали продюсера до входу в офіс і жорстоко побили. Напад зафіксували камери безпеки студії.

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Відео спростувало версію поліцейських

У рапорті про затримання поліцейські стверджували, що продюсер ударив їх і намагався відібрати кийок. Однак відеозапис, який через кілька днів оприлюднило французьке медіа Loopsider, суперечив цій версії.

За даними медичного висновку, Зеклер зазнав черепно-лицевої травми, поранень губи та шкіри голови, а також повного розриву сухожилля біцепса. Через травми він не міг працювати 45 днів. Обвинувальні вироки у справах про ймовірне поліцейське насильство у Франції трапляються рідко, оскільки більшість таких випадків розглядають внутрішньо.

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