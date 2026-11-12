У Франції у підозрюваного знайшли контакти лівих діячів — France 24

У французькому Траппі під час обшуку в оселі Кевіна Тессьє, підозрюваного у жовтневій стрілянині, слідчі знайшли записку з іменами та номерами телефонів чотирьох публічних діячів, пов’язаних із лівими політичними силами. Як повідомляє France 24, щодо 39-річного чоловіка офіційно розпочали розслідування за обвинуваченнями, зокрема у вбивстві та замаху на вбивство у зв’язку з терористичною діяльністю.

Контакти політиків та активістки

У записці були вказані контакти депутатів від партії «Зелених» Аймеріка Карона та Сандрін Руссо, депутата від «Нескореної Франції» Давіда Ґіро, а також активістки Асси Траоре, яка проводить кампанії проти расизму та поліцейського насильства.

Тессьє заявив слідчим, що взяв номери із сайту, де були оприлюднені витоки персональних даних, і назвав цих людей «лівими». Він заперечив, що мав намір атакувати їх. Прокуратура повідомила, що в матеріалах справи немає інших доказів підготовленого плану насильства проти цих чотирьох осіб.

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Розслідування стрілянини

За даними прокуратури, злочин було скоєно через фактичну або уявну належність жертв до певної раси, етнічної групи, нації чи релігії. Під час допиту Тессьє визнав, що стріляв у чорношкірого чоловіка, а також у двох чоловіків, які, за його припущенням, могли мати північноафриканське походження. Він також заявив, що намагався вистрілити в жінку у вуалі, однак зброя заклинила.

Слідчі вилучили 128 стріляних гільз у різних місцях. Унаслідок стрілянини одна людина загинула, ще п’ятеро дістали поранення, зокрема 11-річна дівчинка, яка перебуває у тяжкому стані. Тессьє не погоджується з тим, що його слід називати терористом, і заявив слідчим, що діяв заради Франції.

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