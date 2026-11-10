У Франції учні заблокували входи до 49 ліцеїв — Channel NewsAsia

У Франції вранці 10 листопада учні заблокували входи до 49 із приблизно 3700 ліцеїв країни. Акції відбуваються на тлі протестів за поліпшення умов навчання, повідомляє Channel NewsAsia з посиланням на Міністерство освіти Франції.

Протести у Парижі

Французька влада очікувала, що вдень у демонстрації в Парижі візьмуть участь кілька тисяч учнів ліцеїв і студентів. Ліцеї, про які йдеться, призначені для молоді віком від 15 до 18 років.

Учнівські протести, які тривають із вересня, останніми тижнями переросли в масштабніші демонстрації через вартість життя. Деякі з них супроводжувалися окремими випадками насильства та звинуваченнями в жорстокості поліції.

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Вимоги учнів і профспілок

Учнівські та вчительські профспілки у спільній заяві закликали посилити мобілізацію та продовжувати тиск на уряд. Очільник учнівської асоціації Ріяд Рані заявив, що протестувальники виступають не лише за себе, а й за вчителів та їхні умови праці.

Уряд оголосив про поступову заміну онлайн-платформи відбору для вступу до закладів вищої освіти, а також про додаткові кошти для деяких найбільш проблемних шкіл. Учні вважають ці кроки недостатніми. Профспілки також розкритикували обіцянку підвищити мінімальну зарплату на 0,6% додатково до стандартної індексації на інфляцію та закликали до нового дня страйків і протестів 17 листопада.

За даними влади, минулого четверга в акціях через вартість життя по країні взяли участь близько 575 тисяч людей, тоді як профспілки оцінили кількість учасників у 1,5 мільйона.

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