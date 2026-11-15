У Франції учнівські протести тривають восьмий тиждень — The Guardian

У Франції учнівські протести через умови навчання тривають восьмий тиждень: за останні два місяці сотні ліцеїв барикадували сміттєвими контейнерами або закривали через безпекові ризики. Тисячі учнів випускних класів, зокрема й ті, хто безпосередньо не бере участі в акціях, від кінця вересня пропустили до 150 годин занять, повідомляє The Guardian.

Школярі вимагають ремонту занедбаних будівель, більшої кількості вчителів на заміну відсутнім колегам, розв’язання проблеми переповнених класів і справедливіших умов вступу до університетів. Найгостріша ситуація склалася в регіоні Парижа та інших містах, зокрема Тулузі. Дистанційне навчання лише зрідка повністю компенсує пропущені уроки, а частина підлітків уже четвертий або п’ятий тиждень не відвідує школу.

Травми та випадки насильства

За даними The Guardian, влада спершу відповіла на протести посиленням безпеки та залученням поліції біля шкіл. Під час сутичок люди зазнали травм від поліцейського озброєння, зокрема діти, які втратили руку або око. Від початку протестів постраждали понад 360 школярів і 245 працівників шкіл.

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Профспілки вчителів звинувачують уряд у тому, що ситуації дали перерости в небезпечну хвилю насильства. У різних районах країни біля шкіл і в класах запускали феєрверки. Місцеву радницю поблизу Парижа, яка намагалася бути посередницею біля школи, влучили в груди пляшкою з бензином. Водночас уряд і профспілки наголошують, що люди, причетні до насильства, не є тими самими учнями, які мирно виступають за право на освіту.

Вчителі закликають повернутися до навчання

Директори ліцеїв провели власні акції, заявивши, що не можуть упоратися з хаосом і невизначеністю. Щонайменше 50 керівників шкіл подали прохання про звільнення. Учитель історії та географії з Тура Жульєн Руа, який представляє освітню профспілку SNALC у департаменті Ендр і Луара, заявив про «кризу довіри» та необхідність деескалації.

За його словами, частина учнів боїться заходити до шкіл через присутність поліції, а напруження особливо позначається на підлітках, які вже мали труднощі в навчанні. Вчителі також непокояться через підготовку школярів до іспитів на бакалаврат. Учителька англійської мови з ліцею в районі Кретей зазначила, що підтримує мирні вимоги учнів, але побоюється, що навчальний рік може бути зірваний.

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