У Франції з 17 жовтня затримали понад 4 900 осіб — The Japan Times

У Франції з 17 жовтня затримали понад 4 900 підозрюваних у зв’язку із заворушеннями під час протестів. За словами міністра юстиції Жеральда Дарманена, станом на 3 листопада 2 290 осіб передали для кримінального переслідування, а 404 уже отримали тюремні вироки. Більшість затриманих — чоловіки віком від 18 до 25 років, повідомляє The Japan Times.

Протести почалися у вересні з невеликих акцій через умови в державних школах. Згодом до них долучилися люди, незадоволені високою вартістю життя та станом державних послуг, зокрема батьки, вчителі, профспілки, ліві політики й учасники руху «жовтих жилетів».

Заворушення 17 жовтня

17 жовтня заворушення охопили Париж, Марсель і Ліон. За даними міністра внутрішніх справ Лорана Нуньєса, того дня по країні протестували понад 500 тисяч людей, зокрема близько 110 тисяч у Парижі. Упродовж 24 годин розгромили близько 3 тисяч підприємств — від дорогих магазинів до супермаркетів.

У Парижі окремі групи розбивали вітрини, зводили барикади та підпалювали автомобілі й велосипеди. У Марселі люди в чорному одязі увійшли до міської ратуші та повалили бюст Маріанни — символу Французької Республіки. У Ліможі учасники заворушень підпалили будівлю мерії, а в Ліоні загорівся туристичний офіс.

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Французька влада заявляла про участь у насильстві активістів ультралівих груп, які, за її версією, застосовували тактику «чорних блоків». Водночас троє поліцейських і працівник розвідки, з якими спілкувалося видання, повідомили, що не можуть підтвердити провідну роль таких груп у заворушеннях.

Скарги на дії поліції

Дії поліції також критикували після тяжких травм, яких зазнали деякі молоді учасники протестів. МВС Франції повідомило про 161 внутрішнє розслідування за заявами про насильство з боку поліцейських, відкритих із вересня. Експерти ООН та інші правозахисні фахівці висловлювали занепокоєння через затримання майже 7 тисяч неповнолітніх під час іноді насильницьких блокад шкіл.

Щоб не допустити повторення насильства, уряд посилив поліцію додатковими силами на подальших акціях, запроваджував комендантські години та забороняв низку маршів. Нуньєс заявив, що на наступних протестах порядок забезпечували 70 тисяч поліцейських і жандармів, хоча силовики й надалі стикалися з насильством.

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