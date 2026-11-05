У Франції заблокували 81 ліцей на тлі загальнонаціонального страйку — The Rio Times

У Франції вранці 5 листопада, у день загальнонаціонального страйку, заблокували 81 із приблизно 3 700 ліцеїв. Це близько 2,2% таких навчальних закладів, повідомляє The Rio Times з посиланням на Міністерство освіти Франції.

Станом на 10:00 за паризьким часом учнівська профспілка Union syndicale lycéenne, яка бере участь у протестному русі, заявила, що понад 1 000 шкіл «зупинилися». Різницю в оцінках пояснюють різними критеріями підрахунку: міністерство враховує блокування, тоді як профспілка також зараховує заклади, закриті владою або перекриті поліцією.

Кількість блокувань зросла

Вранці 2 листопада, у перший день після осінніх канікул, міністерство нарахувало 41 заблокований ліцей. Міністр освіти Едуар Жеффре назвав ситуацію відносно незначною, але попередив, що навчальний рік може опинитися під загрозою для кількох сотень тисяч учнів.

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Він заявив, що люди мають право протестувати, однак не повинні перешкоджати іншим відвідувати заняття. У проєкті бюджету на 2027 рік уряд запропонував створити 500 додаткових посад у середній школі та поетапно запровадити обмеження до 28 учнів у класі з осені 2027 року.

Страйк вплинув на школи й транспорт

До учнівських протестів приєдналися профспілки працівників, які вимагають підвищення зарплат і змін до проєкту бюджету на 2027 рік. За даними міністерства, частка страйкарів у державних початкових школах становила 17,54%.

Чотири профспілки працівників державного залізничного оператора SNCF оголосили страйк. Компанія попередила про незначні перебої в русі швидкісних поїздів TGV і перебої на регіональних маршрутах. Паризький оператор RATP очікував нормальної роботи метро, автобусів і трамваїв, але скороченого руху на приміській лінії RER B. У Парижі запланували ходу від площі Республіки до площі Нації з 14:00 до 19:00 за місцевим часом.

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