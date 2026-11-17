У Франції профспілки та рух «жовтих жилетів» закликали до нового загальнонаціонального дня протестів, до якого хочуть долучитися учні. Керівники шкіл заявляють, що залишилися сам на сам із наслідками тривалих акцій та блокувань навчальних закладів, повідомляє Tagesschau.

Наприкінці минулого тижня директори шкіл по всій країні провели акції солідарності. Заступник директора одного з паризьких ліцеїв Арно розповів, що травмувався, коли намагався розблокувати аварійний вихід, який перекрили учні. За його словами, школа щодня відчуває тиск як від батьків та учнів, які хочуть продовження занять, так і від учасників блокувань.

Скарги на тиск на учнів

Арно стверджує, що приблизно 50 політично активних учнів у його ліцеї фактично перешкоджають навчанню інших. За його словами, ці учні дотримуються лівих політичних поглядів, а на дверях закладу з’явилися наліпки ліворадикальної партії LFI.

Він також заявив, що учнів, які хочуть відвідувати уроки, залякують криками та освистуванням. На думку Арно, невелика група чинить тиск на значно більшу кількість школярів, які не беруть участі в блокуванні.

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Обмеження навколо ліцеїв

Поліційна префектура Парижа запровадила заборону на протести поблизу ліцеїв, які найбільше постраждали від блокувань. Також влада превентивно заборонила продаж піротехнічних виробів. Керівники шкіл вважають, що такі кроки не є політичною відповіддю на протести.

Директорка ліцею в 19-му окрузі Парижа Анн-Лор Ла Луаетт побоюється, що частина учнів може не повернутися до навчання. Вона наголосила, що перерва в навчанні особливо ризикована для молоді, яка потребує стабільної шкільної структури та не має можливості надолужити пропущене за допомогою додаткових занять удома.

За словами Арно, після завершення осінніх канікул учасники учнівських акцій більше не висувають конкретних вимог, натомість скандують гасла проти президента Еммануеля Макрона та поліції. Запропоновані урядом поступки не задовольнили ані учнів, ані профспілки та «жовті жилети». Протести тривають восьмий тиждень.

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