Французький платний телеканал Canal+ 19 грудня покаже перший випуск SNL France — місцевої адаптації американського шоу Saturday Night Live. Ведучим прем’єри стане французький комік і актор Ману Пайєт, повідомляє Variety.

Випуск тривалістю 52 хвилини транслюватимуть наживо перед студійною аудиторією. У ньому виступатиме комедійний колектив із десяти учасників, а формат включатиме скетчі на актуальні теми, заздалегідь записані сегменти та живі музичні номери.

Французька версія шоу

Проєкт виробляють за ліцензією NBCUniversal Formats — підрозділу Universal Studio Group. Співпродюсерами стали Black Dynamite, що належить Mediawan, Douze Doigts Production і Canal+. Канал транслює оригінальний американський Saturday Night Live понад десять років.

Сценарну групу очолять комедійний дует Уго Бенамозіґа та Давід Кавільйолі, які працювали над французькими проєктами Le Flambeau, Platane і Terrible Jungle. До команди сценаристів також увійшла учасниця акторського складу Лізон Даніель, яка була співсценаристкою фільму Call My Agent: The Movie.

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Акторський склад і музичний гість

Першим музичним гостем стане французький R&B-виконавець RnBoi — перший артист, підписаний на лейбл Aya Nakamura Nakamura Industrie. Він виконає нову композицію, написану для шоу.

До складу виконавців увійшли бельгійсько-американська акторка, сценаристка й режисерка Беранжер Макніс, Лізон Даніель, Савсан Абес, Емма Ебуане, Бертран Гонсалвес, Франсуа де Брауер, Лука Бесс, Сімон Кості, Віктор Сансано та стендап-комік Адель Фуґазі. Французька команда також провела тиждень за лаштунками американського SNL у Нью-Йорку, вивчаючи роботу програми. Адаптація порушуватиме теми французької культури, актуальних подій і популярних розваг.

У Франції вже виходила попередня адаптація формату: у 2017 році телеканал M6 показав один випуск із коміком Ґадом Ельмалехом як ведучим. Оригінальне Saturday Night Live, створене Лорном Майклзом у 1975 році, торік відзначило 50-річчя.

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