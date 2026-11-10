У Франції затримали кількох підозрюваних у справі Мохамеда Аль-Файєда — BBC News

У Франції поліція затримала кількох підозрюваних після обшуків у трьох об’єктах, зокрема в паризькому готелі Ritz, у справі про ймовірне насильство та торгівлю людьми, пов’язаній із колишнім власником Harrods і Ritz Paris Мохамедом Аль-Файєдом. Про це повідомляє BBC News.

Поліція Лондона повідомила, що французькі правоохоронці провели обшуки 13 та 14 жовтня. Британські поліцейські були присутні під час операції у Франції, але безпосередньо в ній не брали участі.

Обшуки у Парижі та Сен-Тропе

Французькі органи влади заявили, що слідчі опитали кількох потерпілих і ведуть розслідування у взаємодії з британськими органами. Обшуки та збір доказів відбулися в готелі Ritz у 1-му окрузі Парижа, на віллі Сент-Терез у Сен-Тропе, яка раніше належала Аль-Файєду, а також на віллі Віндзор у 16-му окрузі Парижа.

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Кількох підозрюваних взяли під поліцейську варту, однак після допитів їх звільнили. Французька сторона повідомила, що вилучені під час обшуків цифрові матеріали аналізують. Розслідування триває під керівництвом прокуратури Парижа.

Заяви потерпілих і реакція груп підтримки

У вересні 2024 року в документальному фільмі та подкасті BBC понад 20 жінок звинуватили Аль-Файєда у сексуальному насильстві. Одна з учасниць проєкту заявила, що зазнала сексуального насильства в Ritz у Парижі, інша сказала, що її зґвалтували на віллі Віндзор.

Відтоді до юристів звернулися понад 400 ймовірних потерпілих або свідків. Група Justice for Fayed and Harrods Survivors привітала співпрацю французьких і британських правоохоронців та закликала так само ретельно перевірити інші об’єкти, що належали Аль-Файєду. Група No One Above заявила, що, на її думку, Франція розглядає справу як організовану торгівлю людьми.

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