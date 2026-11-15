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У Французькій Гвіані виявили 239 незаконних ділянок золотодобування — France 24

Федір Криштовський 15 Листопада 2026 14:55
У Французькій Гвіані виявили 239 незаконних ділянок золотодобування — France 24

Як повідомляє France 24, у Французькій Гвіані рейнджери під час авіаобстеження на початку серпня нарахували 239 незаконних ділянок золотодобування в межах охоронюваної території. Підрахунок провели під час огляду цієї зони з повітря.

Результати повітряного огляду

Виявлені ділянки пов’язані з незаконним видобутком золота. Джерело не наводить подробиць про розташування кожної з них або про осіб, причетних до цієї діяльності.

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Оцінка WWF

Всесвітній фонд природи WWF заявив, що боротьба з незаконним золотодобуванням у Французькій Гвіані стрімко програється. За оцінкою організації, ця діяльність спричиняє екологічну катастрофу та катастрофічні наслідки для здоров’я.

France 24 також зазначає, що незаконне золотодобування становить загрозу для лісів і корінних громад Французької Гвіани.

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