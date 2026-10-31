У Фрімантлі на чотири місяці раніше відкриють міст Walyalup — ABC News Australia

У місті Фрімантл в Австралії в неділю відкриють новий міст Walyalup. Він почне роботу на чотири місяці раніше від запланованого терміну, повідомляє ABC News.

Старий 86-річний дерев’яний Fremantle Traffic Bridge закрили в лютому для будівництва нового переходу. Спочатку очікували, що роботи триватимуть 12 місяців. Водночас вартість проєкту зросла більш ніж удвічі: із 230 млн доларів, заявлених у 2021 році, до 596 млн доларів.

Аварія на старому мосту

Серед перших людей, які пройдуть новим мостом, буде 92-річна Джен Міддлтон. У 1956 році, коли їй було 22 роки, вона разом із двома колегами вижила після падіння автомобіля зі старого мосту з висоти близько 10 метрів.

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Під час обідньої перерви Міддлтон навчала водінню колегу Барбару Шиммон, а Тельма Девіс їхала на задньому сидінні. За словами Міддлтон, дорогою з Мосман-Парку до Фрімантла автомобіль занесло на мокрій від дощу ділянці дороги з оливою. Машина врізалася в бетонну опору, перекинулася та впала з мосту. Усі три жінки уникли тяжких травм, хоча наступного тижня ходили на роботу з подушками через забої.

Особливості нового переходу

Новий 500-метровий міст має стільки ж смуг для руху, як і попередній, але ширші пішохідні доріжки та більший просвіт для проходу човнів. Це перший в Австралії екстрадозований міст, у конструкції якого поєднано консольні елементи та вантові опори.

Walyalup стане третім мостом Fremantle Traffic Bridge. Перший звели засуджені в середині XIX століття, а другий відкрили у 1939 році та нещодавно демонтували.

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