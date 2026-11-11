У ФРН вбачають ризики для конкуренції через правила PayPal — Channel NewsAsia

Федеральне картельне відомство Німеччини заявило, що правило PayPal, яке забороняє інтернет-продавцям стягувати з клієнтів додаткову плату за використання цього способу оплати, може обмежувати конкуренцію та порушувати конкурентне законодавство.

Попередня оцінка регулятора

Це є попередньою оцінкою відомства, відомого також за німецькою назвою Bundeskartellamt. Як повідомляє Channel NewsAsia, регулятор пов’язує можливе обмеження з конкуренцією між різними платіжними сервісами.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Реакція PayPal

У заяві антимонопольний орган зазначив, що заборона для онлайн-торговців встановлювати таку доплату може суперечити нормам конкурентного права. Оцінка не означає, що порушення вже встановлено: її сформульовано як попередню позицію регулятора.

PayPal не надала негайного коментаря у відповідь на запит журналістів щодо заяви антимонопольного органу. У повідомленні не наведено позиції компанії щодо висновків німецького відомства. Матеріал було опубліковано 11 листопада 2026 року та позначено Reuters як джерело.

Читай нас у