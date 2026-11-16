У Фукуоці в табелях майже всіх учителів зазначено нуль хвилин перерви — The Japan Times

У Фукуоці в Японії профспілка вчителів отримала табелі обліку робочого часу, у яких для майже всіх учителів муніципальних молодших середніх шкіл зазначено нуль хвилин перерви. Японське трудове законодавство передбачає, що роботодавці мають надавати працівникам перерви.

Дані з 72 шкіл

Як повідомляє The Japan Times, профспілка одержала документи від муніципальної ради освіти за запитом про доступ до інформації. Матеріали охоплюють табелі приблизно 4 тисяч учителів та інших працівників усіх 72 муніципальних молодших середніх шкіл міста за період із квітня до червня.

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Понад 48 тисяч сторінок

Документи налічували понад 48 тисяч сторінок. Імена працівників у них були приховані, однак у табелях залишили назви шкіл, час початку та завершення роботи, а також дані про перерви.

Після перевірки записів профспілка встановила, що лише у восьми випадках у графі загальної тривалості перерви було зазначено значення, відмінне від нуля. Решта записів у цій графі містили позначку про нуль хвилин перерви.

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