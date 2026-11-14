У Габоні для горили Джоджо шукають компаньйона після років ізоляції — BBC News

У заповіднику Lekedi Foundation у Габоні доглядачі шукають компаньйона для дорослого самця горили Джоджо, який після переїзду з приватного зоопарку досі живе без інших горил. Розглядають можливість поселити з ним іншу врятовану тварину або горилу, народжену в зоопарку, повідомляє BBC News.

Життя в ізоляції

Джоджо виловили в дикій природі, коли йому було менш як рік. За даними матеріалу, його родину вбили браконьєри, а самого малюка продали приватному зоопарку. Там він провів майже все дитинство в маленькій клітці та був ізольований від інших горил.

У 2015 році, у віці 11 років, Джоджо вперше ступив на траву. Минуло вже понад десятиліття, однак він не мав ані горилячої родини, ані друзів свого виду. Керівник доглядачів Максе Анакле Макаба каже, що тварина прагне взаємодії з людьми: зокрема збирає листя, щоб обмінювати його на ласощі.

Керівник заповідника Ерік Війом зазначив, що Джоджо видає звуки, якими дорослі самці в природі кличуть самиць, коли знайомі йому жінки відвідують вольєр і йдуть. На його думку, горила почувається самотньою.

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Пошук компаньйона потребує обережності

Професорка Університету Сассекса Джилліан Форрестер, яка досліджує психологію великих людиноподібних мавп, назвала випадок Джоджо одним із найтяжчих прикладів ізоляції, які вона бачила. За допомогою тепловізійної камери дослідниця зафіксувала у тварини постійно холодний ніс — це може свідчити про порушену реакцію організму на стрес.

Науковиця вважає, що соціальний зв’язок з іншою горилою міг би допомогти Джоджо. Водночас перевезення тварини з акредитованого зоопарку вимагатиме рішення міжнародного комітету, який має врахувати генетику, стан здоров’я та сумісність особин. Знайомство проводили б поступово, зокрема через предмети із запахом іншої горили.

Частина фахівців застерігає, що така спроба може стати для Джоджо додатковим стресом, адже він уже досяг зрілого віку. Доглядачі прагнуть знайти для нього сумісну самицю або самця. Фахівчиня Grace Center Кеті Фосетт зазначила, що для розгляду випуску тварини в дику природу необхідні соціальні зв’язки, а повернення в природу є кінцевою метою доглядачів Джоджо.

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