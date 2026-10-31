У Гайдарабаді відкрили дорогу з опорами високовольтних ліній на проїжджій частині — Dawn

У пакистанському Гайдарабаді нову дорогу між Аламдар-Чоук та старим Національним шосе поблизу Касім-Чоук відкрили для руху, хоча на проїжджій частині залишалися опори високовольтних ліній. Водіям автомобілів і мотоциклістам доводилося маневрувати між ними, а відео з дороги спричинили критику в соцмережах, повідомляє Dawn.

Позиція влади

Головний міністр провінції Сінд Сайєд Мурад Алі Шах заявив, що перенесення опор було обов’язком Hyderabad Electric Supply Company, або Hesco. За його словами, енергокомпанії виділили кошти на ці роботи, однак вона їх не виконала.

Шах назвав будівництво та відкриття дороги стратегією, яка мала посилити громадський тиск на Hesco і прискорити перенесення ліній. Речниця уряду Сінду Садія Джавед визнала певний недогляд з боку адміністрації та сказала, що на ділянці слід було встановити бар’єри й попереджувальні знаки.

Водночас заступник комісара Гайдарабада Зайнул Абедін Меман заявив, що дорогу формально не відкривали. За його твердженням, виконавча агенція та дорожня поліція встановили бар’єри, знаки й інші обмежувачі, але люди щодня їх оминали.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Перенесення електромереж

Дорога завдовжки 1,6 кілометра з двома проїзними частинами є частиною трьох дорожніх проєктів загальною вартістю 1,06 млрд пакистанських рупій. Роботи над проєктом почалися у квітні.

Представник Hesco Садік Кубар повідомив, що підстанція Касімабад поблизу Аламдар-Чоук живить 27 фідерів, 24 з яких проходять через цю територію. За його словами, 22 фідери вже перенесли на нові опори та підключили, а решту п’ять ще мали підключити.

Меман також заявив, що станом на 28 жовтня перенесли 97 опор, а інші планували перемістити до 10 листопада. Він додав, що на дорозі влаштували лише проміжний шар покриття, тоді як фінальний асфальтовий шар ще не укладали.

Читай нас у