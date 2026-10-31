У Гані середній рівень безробіття серед молоді 15–24 років становив 32,4% — The Rio Times

У Гані середній рівень безробіття серед людей віком від 15 до 24 років становив 32,4% у перші три квартали 2025 року. Для ширшої вікової групи від 15 до 35 років показник дорівнював 21,9%, тоді як середній національний рівень безробіття становив 12,8%, повідомляє The Rio Times із посиланням на Статистичну службу Гани.

Дані офіційної статистики

Цифри наведено у щорічній публікації Ghana in Numbers, 2025, яка узагальнює державну статистику щодо населення, економіки, соціальної сфери, державного управління та довкілля. Показники безробіття базуються на квартальному обстеженні робочої сили, яке проводить Статистична служба Гани.

Безробітними у статистиці вважають людей, які не мають роботи, доступні для працевлаштування та шукають його. За даними служби, у 2025 році близько 12 млн жителів Гани були віком від 15 до 35 років — це приблизно третина населення країни.

Молодь поза роботою та освітою

У перші три квартали 2025 року частка людей віком 15–35 років, які не працювали, не навчалися й не проходили професійної підготовки, становила в середньому 17,9%. У третьому кварталі таких людей було майже 2 млн, понад 60% із них — жінки.

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У містах цей показник становив 20,6%, у сільській місцевості — 18%. Найвищий рівень зафіксували в Центральному регіоні Гани — 25,3%.

Неформальна зайнятість

Понад 70% усіх робочих місць у Гані були неформальними. Приблизно 65% працевлаштованих молодих людей заявили, що їхні навички відповідають роботі, однак лише 58% вважали, що їхній рівень освіти відповідає вимогам посади.

Статистична служба також зазначила, що частка дітей віком від 0 до 14 років у населенні країни знизилася з 41,8% у 2000 році до 35% у 2025-му, тоді як частка молоді залишалася на рівні близько 35%.

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