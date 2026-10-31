У Гані застрелили чоловіка та племінницю — The Rio Times

У житловому комплексі NTHC Estate в районі Сакумоно у Великій Аккрі, Гана, вранці 30 жовтня 2026 року застрелили 57-річного Джорджа Атугубу та його 47-річну племінницю Ірен Атугубу. Про це повідомляє The Rio Times з посиланням на поліцію Гани.

Розслідування вбивства

Працівники районного командування поліції Сакумоно прибули на місце події та виявили тіла двох людей. Їх доправили до лікарні, де констатували смерть, після чого тіла передали до моргу Поліцейського госпіталю для зберігання та розтину.

Розслідування веде дивізійне командування поліції Баатсона. У поліції зазначили, що встановлені обставини є попередніми й можуть уточнюватися в ході слідства.

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Підозрюваного оголосили в розшук

Поліція назвала головним підозрюваним Семюела Крістофера Осей Анто та оголосила його в розшук. За інформацію, що допоможе затримати підозрюваного, правоохоронці запропонували винагороду у 100 тисяч ганських седі — приблизно 8,6 тисячі доларів США.

За попередньою версією поліції, Джордж Атугуба позичив у Осей Анто 500 тисяч седі, або близько 43 тисяч доларів США, та не повернув гроші. Правоохоронці стверджують, що вранці Осей Анто разом із 47-річною Беатріс Мумуні прийшов до помешкання Атугуби вимагати повернення коштів. За даними поліції, після непорозуміння Осей Анто міг застрелити обох жертв.

Мумуні затримали. За даними поліції, вона привела головного підозрюваного до будинку загиблих. Судових рішень щодо Осей Анто або Мумуні немає.

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