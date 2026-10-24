У Гаосюні 211 датчиків контролюють стійкість дерев під час тайфуну — Taipei Times

У Гаосюні, Тайвань, бюро міського метрополітену застосувало 211 датчиків нахилу для цілодобового контролю стійкості дерев у зелених тунелях легкорейкової системи під час тайфуну Чампі. Датчики дають змогу повідомляти про будь-які аномалії в режимі реального часу, повідомляє Taipei Times.

Два зелені тунелі

Легкорейкова система Гаосюна має два зелені тунелі. Тунель Тоторо розташований між станціями Музей образотворчого мистецтва Гаосюна та Центр мистецтв Нейвей; уздовж нього ростуть дерева мадагаскарського мигдалю. Тунель Халк пролягає від станції Серце річки Любові до станції комерційної старшої школи Шу-Те та обсаджений високими дощовими деревами.

Заступник мера Гаосюна Чарльз Лін оглянув роботи із закріплення дерев уздовж зелених ділянок маршруту. За його словами, міська влада співпрацювала з Національним центром досліджень інженерії землетрусів для впровадження технології моніторингу на відрізку легкорейкової лінії вздовж дороги Дашун.

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Кріплення та пасажиропотік

Бюро заявило, що виконало роботи із захисту від тайфуну для всіх 453 дерев мадагаскарського мигдалю та дощових дерев уздовж маршруту. Залежно від виду дерева й умов експлуатації використовували сталеві труби, сталеві троси, бамбукові жердини або мотузки. Після попереднього тайфуну вздовж лінії обрізали 42 дерева, а перед тайфуном Чампі у зелених тунелях додатково встановили 11 датчиків нахилу.

Генеральний менеджер Kaohsiung Rapid Transit Corp Джозеф Ван повідомив, що з січня до поточного місяця середньодобовий пасажиропотік легкорейкової системи становив приблизно 40 тисяч людей. Торік річний пасажиропотік становив 13,33 мільйона, а цього року, за його прогнозом, він перевищить 15 мільйонів — на 66% більше за початково оцінені 9 мільйонів.

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