У тайванському Гаосюні ввечері у п’ятницю відбулися дебати двох провідних кандидатів у мери — представника Демократичної прогресивної партії Лая Жуй-луна та представниці Гоміньдану Ко Чжи-ень. Основними темами стали майбутнє території колишнього 205-го арсеналу та політичні пожертви, повідомляє Taipei Times.

Майбутнє території арсеналу

205-й арсенал, що перебував у підпорядкуванні Бюро озброєнь, торік завершив переїзд із центральної частини Гаосюна до району Дашу. Площа його території становить 57 гектарів. Заснований 1945 року арсенал виробляв для збройних сил стрілецьке озброєння калібром менш як 40 мм.

Лай Жуй-лун заявив, що територія розташована неподалік Asia New Bay Area, який місто розвиває як великий комерційний і промисловий центр. На його думку, ділянку слід зарезервувати для майбутнього промислового розвитку. Він також розкритикував пропозицію Ко Чжи-ень перенести туди мерію та міську раду, назвавши такий проєкт значним фінансовим тягарем для міста.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Ко Чжи-ень у відповідь сказала, що її опонент не представив чіткого плану розвитку великої території. Вона розкритикувала згадки про можливе залучення Nvidia або створення парку штучного інтелекту, назвавши ці пропозиції недостатньо опрацьованими. Кандидатка запропонувала перетворити колишній арсенал на спеціальний район, подібний до Мангеттена в Нью-Йорку, який, за її задумом, мав би перевершити комерційний район Сіньї в Тайбеї.

Суперечка про пожертви та бюджет

Ко Чжи-ень також поставила Лаю, який, як і вона, є законодавцем, запитання щодо пожертв від компаній сонячної енергетики та проведених ним слухань. За її твердженням, слухання могли бути вигідними для їхнього бізнесу. Лай заявив, що завжди декларував політичні пожертви відповідно до закону, а слухання організовували для обговорення напрямів енергетичного розвитку за участю посадовців, науковців і представників бізнесу.

Окремо Лай звинуватив Гоміньдан у просуванні ідеї збільшити частку Тайбея в розподілі державних доходів на 3% під час внесення змін до закону про розподіл державних доходів і видатків у 2024 році. Ко заперечила, що ухвалені законодавчим органом зміни не містили такого положення, та звинуватила суперника в поширенні чуток і персональних атаках.

Читай нас у