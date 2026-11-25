Дослідники з Гарвардського університету в Кембриджі, США, створили експериментальну платформу для запуску морфогенезу людського тулуба in vitro — у культурі клітин. У роботі застосували локальну подачу сигнальних молекул до епітеліальних кіст, утворених із людських плюрипотентних стовбурових клітин, повідомляє Nature.

Локальна подача сигналів

Платформа базується на масиві мікролунок із полімеру PDMS. Клітини висівали на заданий візерунок Matrigel, а потім культивували разом із мікрочастинками, утримуваними в лунках. Ці мікрочастинки використовували для локальної доставки сигналів до клітинних структур.

На одному з етапів автори перевіряли локальну подачу BMP до кіст із людських плюрипотентних клітин. Також команда створила флуоресцентні репортерні клітинні лінії, щоб відстежувати в часі динаміку BMP4 і FOXF1.

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Аналіз клітинних профілів

Для аналізу результатів дослідники використали одноклітинне секвенування РНК та bulk RNA-seq. Дані, отримані в межах роботи, розміщені в базі GEO під номерами GSE306808 і GSE347564 відповідно.

Автори також зіставляли клітинні профілі зі раніше опублікованими даними одноклітинного аналізу людських ембріонів і повторно аналізували набори даних про гаструляцію мишей, ембріони макак-крабоїдів, гаструлоїди та осьові органоїди. Код для аналізу зображень і транскриптомних даних, кластеризації та зіставлення моделі з ембріональними даними оприлюднено за ліцензією MIT. Частина авторів є винахідниками патентної заявки Гарвардського університету щодо доставки сигналів мікрочастинками до епітеліальних кіст для створення органоїдів.

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