У Гавані альтернативний вивіз сміття працює з 15 електромобілями — Tagesschau

У Гавані альтернативна служба вивезення сміття утримує район у чистоті силами 46 працівників і 15 електромобілів. Державним службам також бракує пального, через що в окремих частинах кубинської столиці сміття накопичується на вулицях.

Як повідомляє Tagesschau, ідею альтернативного вивезення сміття запропонував малий підприємець Ясіель Ернандес Роман. Частину плати за прибирання покриває держава, решту сплачують приватні особи або готелі. Один із працівників, Алексіс Нуева, раніше був водієм автобуса, але через нестачу бензину залишився без роботи.

Відключення та брак пального

За даними видання, енергетична криза на Кубі різко посилилася після того, як президент США Дональд Трамп заблокував постачання нафти до країни. Через перебої з електрикою закривалися кінотеатри, театри та культурні центри.

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Експерт із Куби Берт Гоффманн із Гамбурзького інституту GIGA заявив, що з січня лише одному нафтовому танкеру дозволили пришвартуватися на Кубі. За його словами, нестача електроенергії призводить до псування продуктів, зупинки водяних насосів і погіршення повсякденних умов. Працівники служби прибирання розповіли про ночі без вентилятора, проблеми зі сном і неможливість готувати їжу.

Приватні ініціативи в умовах кризи

У Гавані 29-річний Давід Гонсалес щотижня перетворює свій будинок на майданчик для вечірок, концертів, літературних читань і політичних дискусій. Під час відключень холодильник, музичну систему та інше обладнання живить батарея з Іспанії ємністю 10 кіловат-годин. За словами Гонсалеса, 20 годин регулярного електропостачання на тиждень уже вважаються розкішшю.

Гоффманн також зазначив, що кубинський песо за кілька місяців втратив щодо євро понад половину вартості. Зарплати та пенсії не встигають за зростанням цін, а купувати товари легше тим, хто отримує валютні перекази від родичів з-за кордону.

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