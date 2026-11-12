У гавані Маккуорі загинули 1907 тонн лосося за 15 місяців — ABC News Australia

У гавані Маккуорі на західному узбережжі австралійського штату Тасманія з жовтня 2024 року до грудня 2025 року загинули 1907 тонн вирощеного лосося. Дані Управління охорони довкілля Тасманії (EPA) отримала природоохоронна організація Environment Tasmania через запит на доступ до інформації, повідомляє ABC News.

Суперечка щодо показника смертності

Організація Environment Tasmania заявила, що відповідно до обмеження на обсяг кормів у гавані щороку можна вирощувати до 9500 тонн лосося. На її думку, загибла риба становить близько 15% від максимально можливого обсягу виробництва за 15 місяців.

Водночас виконавчий директор галузевої асоціації Salmon Tasmania Джон Віттінгтон заперечив такий спосіб розрахунку. За його словами, смертність визначають за кількістю загиблих рибин, а не за їхньою вагою. Він заявив, що за вказаний період загинуло менш як 8% риб, які в будь-який момент перебували в гавані Маккуорі.

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У попередніх даних, отриманих за іншим запитом наприкінці 2024 року, йшлося про загибель 1149 тонн лосося за сім місяців — із вересня 2023 року до березня 2024 року. Причини загибелі риби в нових даних не наведені. Salmon Tasmania повідомила, що в гавані немає бактерії P. salmonis, яка спричиняла масову загибель лосося в інших частинах Тасманії.

Ліцензії та стан води

EPA регулює діяльність на 10 ділянках для вирощування лосося в гавані Маккуорі. Строк дії екологічних ліцензій трьох компаній, що працюють там, сплив майже рік тому, однак компанії подали заявки на нові ліцензії й можуть продовжувати роботу до ухвалення рішення за цими заявками. Регулятор заявив, що всі ліцензії залишаються чинними відповідно до законодавства.

Гавань Маккуорі є єдиним відомим середовищем існування скату Maugean skate, що перебуває під загрозою зникнення. Департамент довкілля Тасманії розглядає можливість надати гавані статус критично важливого середовища існування цього виду. Раніше EPA зобов'язало лососеві компанії додатково насичувати воду киснем; нині загальна потужність насичення води киснем досягла необхідних 10,3 тонни на добу.

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