У Гаїті загинув Матіас Сентіль, якого поліція назвала лідером банди — Al Jazeera

У Гаїті під час поліцейської операції загинув Матіас Сентіль, якого Національна поліція країни назвала лідером банди Boston. За повідомленням Al Jazeera, Сентіль зазнав множинних кульових поранень під час операції, а згодом помер у лікарні. Про це видання повідомило з посиланням на поліцейське джерело.

Поліція заявила, що Сентіля нейтралізували. У дописі, оприлюдненому в п'ятницю, правоохоронці назвали його очільником угруповання Boston, названого на честь району в Сіте-Солей — бідній частині столиці Порт-о-Пренса.

Реакція прем'єр-міністра

Прем'єр-міністр Алікс Дідьє Фіс-Еме привітав результати операції у соцмережах. Він написав французькою та гаїтянською креольською мовами, що в країні стало на одного лідера банди менше. За його словами, боротьба за звільнення країни від контролю банд триватиме, а угруповання не зможуть спати.

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Масштаби кризи

Гаїті роками потерпає від посилення насильства з боку банд, яке особливо загострилося після вбивства президента Жовенеля Моїза у 2021 році. За даними ООН, банди контролюють до 90% Порт-о-Пренса, зокрема ключові дороги та морські порти. У столиці та її околицях діють щонайменше 26 угруповань.

ООН також оцінює, що близько половини учасників банд — діти й підлітки віком до 18 років. Через насильство свої домівки залишили щонайменше 1,4 млн людей, передусім у районі столиці. У період із липня до жовтня 2026 року внаслідок насильства загинули 1123 гаїтяни, ще 440 зазнали поранень. У липні та серпні зафіксували 689 випадків зґвалтувань, пов'язаних із діяльністю банд.

У квітні до країни почали прибувати учасники міжнародних Сил придушення банд. Їхній 12-місячний мандат у вересні продовжили до березня 2027 року. Водночас сили стикаються з нестачею ресурсів і персоналу.

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