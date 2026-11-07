У Газі 250 пар одружилися на спільній церемонії — The National

У місті Газа, Палестина, 250 палестинських пар узяли участь у спільній весільній церемонії, організованій гуманітарною місією Об’єднаних Арабських Еміратів Operation Gallant Knight 3. Захід відбувся у п’ятницю в Maritime Club на узбережжі міста, повідомляє The National.

Весілля для 250 пар

Наречені були у весільних сукнях і тримали білі та червоні букети, а чоловіки одягли темні костюми; чимало з них мали на собі куфії. Пари обмінялися обітницями перед родичами та гостями. Церемонію супроводжували музика й святкування.

Чимало молодят відкладали одруження через війну, переміщення та фінансові труднощі. За даними видання, через втрату житла, масове переміщення населення та складну економічну ситуацію для багатьох молодих жителів Гази проведення традиційного весілля стало надто дорогим. Учасники церемонії назвали подію рідкісною нагодою для радості після місяців невизначеності й війни.

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Гуманітарна місія ОАЕ

Дипломатичний радник президента ОАЕ Анвар Гаргаш заявив, що Газа та її жителі залишаються в центрі гуманітарних зусиль Еміратів. За його словами, спільне весілля демонструє, що гуманітарна допомога має не лише полегшувати страждання, а й повертати людям надію.

Operation Gallant Knight 3 запустили 5 листопада 2023 року за вказівкою президента ОАЕ шейха Мохамеда. Місія надає в секторі Гази продовольчу, медичну допомогу, допомогу з прихистком і психосоціальну підтримку. The National зазначає, що в межах операції до Гази доправили понад 136 тисяч тонн допомоги вартістю 4,16 млрд доларів.

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