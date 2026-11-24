В ізраїльському авіаударі в західній частині міста Газа, Палестина, загинув Наїм Абу Нахель, керівник служби внутрішньої безпеки ХАМАС. Про це BBC News повідомляє з посиланням на підконтрольне ХАМАС міністерство внутрішніх справ Гази.

Керував службою два місяці

За даними міністерства, 50-річний Абу Нахель обійняв посаду у вересні. Його попередника тоді захопили ізраїльські спецпризначенці під час рейду.

Прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу та міністр оборони Ісраель Кац заявили, що ізраїльські військові ліквідували Абу Нахеля.

Інші удари в секторі Газа

Палестинські рятувальники та медики також повідомили про загибель шістьох людей унаслідок двох інших ізраїльських авіаударів у вівторок. Троє людей, серед яких був підліток, загинули в районі Ваді-Газа на південь від міста Газа.

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Ще троє людей, зокрема двоє поліцейських, загинули внаслідок удару по поліцейській дільниці в районі Аль-Мавасі на захід від Хан-Юніса. Поліція Гази назвала атаку частиною кампанії проти правоохоронців, що, за її заявою, має на меті посіяти хаос на території. Ізраїльські військові заявили, що завдали удару по людях, яких назвали терористами, у цьому районі.

Втрати після перемир’я

Ізраїль завдає ударів по сектору Газа майже щодня, попри перемир’я, укладене Ізраїлем і ХАМАС за посередництва США торік у жовтні. За даними підконтрольного ХАМАС міністерства охорони здоров’я Гази, відтоді загинули щонайменше 1679 людей; ООН вважає його статистику надійною. Ізраїль повідомляє про загибель шістьох своїх військових за цей період.

Війна почалася після атаки під проводом ХАМАС на південь Ізраїлю 7 жовтня 2023 року, коли загинули близько 1200 людей, а ще 251 людину взяли в заручники. Відтоді, за даними міністерства охорони здоров’я Гази, внаслідок ізраїльських атак загинули понад 74 740 людей.

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