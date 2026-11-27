У палестинському місті Газа ізраїльські авіаудари пізно ввечері в четвер зруйнували п’ять багатоповерхових житлових будинків у районах Ат-Туффах і Аш-Шуджайя. У будинках були десятки квартир, а десятки сімей були змушені покинути райони, повідомляє Anadolu Agency.

Сім ударів по двох районах

За інформацією кореспондента агентства, чотири удари припали по трьох житлових будинках поблизу перехрестя Аль-Санафор у східній частині Ат-Туффаха. Будинки були розташовані неподалік районів, які перебувають під контролем ізраїльських військових. Удари зруйнували ці споруди та пошкодили прилеглі об’єкти.

У районі Аш-Шуджайя літаки завдали ще трьох ударів по двох багатоповерхівках після попереджень про евакуацію. Ці будинки розташовувалися біля перехрестя Аш-Шуджайя, за межами територій під контролем ізраїльських військових.

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Пошкоджені будинки і намети

Внаслідок ударів були пошкоджені сусідні помешкання, майно та намети, у яких жили переміщені палестинці. Свідки розповіли, що нічні авіаудари спричинили паніку: люди залишали райони в холодну погоду, не встигнувши забрати одяг, ковдри та предмети першої необхідності.

За словами свідків, переміщені сім’ї зіткнулися з нестачею матеріалів для облаштування тимчасового житла й відсутністю альтернативних помешкань через масштабні руйнування житлового фонду міста. Пошкодження наметів посилило становище сімей, які вже втратили житло, на тлі зниження температури. Агентство також повідомило, що удари сталися на тлі, за його оцінкою, продовження порушень угоди про припинення вогню, яка набула чинності 10 жовтня 2025 року.

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