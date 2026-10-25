У Газі доступ дітей з порушеннями слуху й зору до навчання суттєво обмежився — Al Jazeera

У Газі діти з порушеннями слуху та зору мають обмежений або взагалі не мають доступу до спеціалізованої освіти через пошкодження навчальних закладів, переміщення родин і дефіцит необхідних засобів. Як повідомляє Al Jazeera, 13-річний Кенан аль-Сабаа, який має порушення слуху, не може полагодити слуховий апарат: батарейки, трубки та вушні вкладки для пристрою недоступні через облогу сектора Газа.

До початку війни в жовтні 2023 року хлопець навчався в товаристві «Атфалуна» для глухих дітей у місті Газа. Будівлю організації частково зруйнували під час війни, після чого вона стала переповненим прихистком для переміщених людей. Тепер «Атфалуна» організувала тимчасові навчальні простори, і Кенан може відвідувати один із них поблизу місця проживання родини.

Обмежені заняття та дефіцит засобів

Батько хлопця Тамер аль-Сабаа розповів, що впродовж першого року війни син узагалі не ходив до школи. Тепер навчання відбувається три дні на тиждень і триває не більш як дві години на день, чого, за його словами, недостатньо для надолуження пропущеного. Пересування Кенана також залишається небезпечним, адже він не чує вибухів, попереджувальних сигналів і не завжди може спілкуватися з людьми навколо.

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Перекладач жестової мови та захисник прав людей з інвалідністю Фадель Кураз заявив, що до жовтня 2023 року в Газі було зареєстровано близько 20 тисяч людей із порушеннями слуху. За польовими оцінками, ще приблизно 35 тисяч людей зазнали повної або часткової втрати слуху внаслідок вибухів. Він також повідомив про нестачу слухових апаратів, батарейок, вкладок і запчастин, а також про труднощі зі спеціалізованими обстеженнями та лікуванням.

Школа для дітей із порушеннями зору

Діти з порушеннями зору стикаються зі схожими проблемами. Школа «Ан-Нур» у районі Таль-аль-Хава на південному заході міста Газа, яка була єдиною державною школою для учнів середніх і старших класів із порушеннями зору, зазнала значних пошкоджень і припинила роботу. До війни там навчалися близько 80 учнів з усієї Гази, частину яких доправляли спеціальними автобусами.

Колишня освітня радниця школи Дуаа Омар Башир побоюється, що без регулярних занять учні можуть втратити навички читання шрифтом Брайля та самостійного навчання. Мати 12-річної Джани Шрейм, яка має значне порушення зору, розповіла, що окуляри доньки зламалися під час масового виїзду з табору біженців Шаті в листопаді 2023 року. Замінити їх родина не змогла, а сама Джана залишилася без доступу до навчання й займається вдома за допомогою машинки для письма шрифтом Брайля.

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