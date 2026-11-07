У Газі обвал стіни в пошкодженій будівлі поранив двох палестинців — Anadolu Agency

На півночі сектора Гази в Палестині двоє палестинців зазнали поранень після того, як через сильний дощ обвалилася стіна будівлі, пошкодженої під час попередніх ізраїльських обстрілів. Про це з посиланням на медичне джерело повідомляє Anadolu Agency.

Затоплені намети

Очевидці розповіли агентству, що сильні дощі затопили тисячі наметів, у яких живуть переміщені особи. Йдеться, зокрема, про райони поблизу порту міста Газа, на захід від Дейр-ель-Балаха, на північ від табору біженців Нусейрат, а також Джабалію та Бейт-Лахію.

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Негода в секторі Гази

На сектор Гази вплинула зона низького тиску, що супроводжувалася холодною повітряною масою та рясними опадами. За даними агентства, це погіршило становище тисяч переміщених палестинців, які перебувають у зношених наметах без опалення та належного захисту від дощу й холоду.

У повідомленні також зазначається, що житлові будинки й цивільна інфраструктура сектора зазнали масштабних руйнувань унаслідок війни Ізраїлю проти Гази, яка триває з жовтня 2023 року.

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