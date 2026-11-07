У Газі підтопило 70 тисяч наметів для переміщених осіб — Anadolu Agency

У секторі Гази за перші 12 годин після початку шторму підтопило 70 тисяч наметів, у яких жили переміщені палестинці. Про це заявив Офіс медіа в Газі, повідомляє Anadolu Agency. Офіс також заявив про обвалення десятків стін будівель, пошкоджених попередніми ізраїльськими ударами, та оцінив попередні прямі збитки від негоди приблизно у 3 млн доларів.

Заява Об’єднаного арабського списку

Об’єднаний арабський список в Ізраїлі, який здобув 12 місць у 120-місцевому Кнесеті, заявив, що сильні дощі та підтоплення погіршують гуманітарну ситуацію в Газі. Альянс наголосив, що для сотень тисяч палестинців це вже четверта зима, яку вони змушені проводити в наметах.

У заяві зазначено, що дощі щоразу заливають тимчасові укриття, залишаючи людей без захисту від холоду та опадів. Альянс закликав звернути увагу на становище матерів, немовлят і цілих сімей, які залишилися без належного прихистку.

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Поранені через обвалення стін

Раніше в суботу медичні джерела повідомили агентству про чотирьох поранених унаслідок обвалення двох стін у будівлях, пошкоджених попередніми ізраїльськими ударами в північній і центральній частинах сектору Гази.

Шторм стався на тлі погіршення гуманітарних умов у секторі після початку війни в жовтні 2023 року, що спричинила масштабні руйнування житла та інфраструктури. За даними агентства, режим припинення вогню діє з 10 жовтня 2025 року, однак потреби в житлі та відбудові все ще значно перевищують обсяги доступної допомоги.

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