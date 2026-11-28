У секторі Гази внаслідок ізраїльських атак у суботу загинув палестинець, ще п’ятеро людей, зокрема 13-річний хлопець, зазнали поранень. Про це повідомляє Anadolu Agency з посиланням на медичні та місцеві джерела. Це сталося на тлі порушень перемир’я, яке, за даними агентства, діє з 10 жовтня 2025 року.

Удари по місту Газа

За даними медичного джерела в лікарні «Аш-Шифа», поблизу стадіону «Палестина» на заході міста Газа загинув Ахмед Сіх’юн, ще одна людина була поранена. Ще троє палестинців дістали поранення, двоє з них — тяжкі, коли ізраїльський безпілотник атакував намет на півночі міста Газа.

Місцеві джерела також повідомили, що ізраїльський безпілотник випустив щонайменше одну ракету по подвір’ю будинку біля стадіону «Палестина».

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Поранений підліток у Хан-Юнісі

У південному місті Хан-Юніс 13-річний хлопець зазнав поранення живота середньої тяжкості після того, як ізраїльські військові поранили його біля кільця Абу-Хамід. Про це Anadolu повідомило медичне джерело в лікарні «Нассер».

Місцеві джерела заявили, що ізраїльська військова техніка інтенсивно вела вогонь у напрямку житлових будинків і наметів, де перебувають переміщені палестинці, у центральній та південній частинах Хан-Юніса. За даними Міністерства охорони здоров’я Гази, від початку дії перемир’я до четверга внаслідок ізраїльських порушень загинули 1 705 палестинців, ще 6 163 дістали поранення.

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