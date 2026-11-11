У Газі від ізраїльського вогню загинули щонайменше семеро палестинців — Dawn

У секторі Гази в Палестині щонайменше семеро палестинців загинули у вівторок унаслідок ізраїльських ударів і обстрілів. Серед загиблих — Фаді Раджаб та його 13-річний син Абубакр, повідомляє Dawn з посиланням на місцевих медиків.

За їхніми даними, батько й син загинули через авіаудар по даху прихистку для переміщених осіб у районі Зейтун у місті Газа. Ще одна людина загинула внаслідок удару поблизу школи в районі Дарадж.

Удари в місті Газа та Хан-Юнісі

У Хан-Юнісі на півдні сектору Гази від ізраїльського вогню загинув чоловік. Згодом, за словами медиків, ізраїльський авіаудар влучив у металургійне виробництво в районі Сабра міста Газа та вбив трьох людей.

На окупованому Західному березі Йордану, за даними палестинського Міністерства охорони здоров’я, пізно ввечері в понеділок ізраїльські сили застрелили 14-річного Муатаза Іяда Дагласа в селищі Бурка на північний захід від Наблуса. Ізраїль заявив, що військові реагували на кидання каміння.

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Палестинське товариство Червоного Півмісяця повідомило, що його бригади надали допомогу двом людям із вогнепальними пораненнями та доправили їх до лікарні. Водночас, за твердженням організації, ізраїльські сили не дозволили дістатися до третього пораненого та затримали трьох парамедиків-волонтерів.

Ризик підтоплень у секторі Гази

Дитячий фонд ООН ЮНІСЕФ заявив, що Ізраїль не дозволив ввезти обладнання для ремонту водозбірного басейну Шейх-Радван у місті Газа. Басейн, за даними агенції, забруднений стічними водами й може переповнитися після сильних дощів, створивши ризик затоплень та поширення хвороб.

Представник ЮНІСЕФ Джеймс Елдер розповів, що агентство протягом року працювало з ізраїльською владою та Радою миру президента США Дональда Трампа над планом ремонту вартістю 3 млн доларів. За його словами, ізраїльська військова структура COGAT останніми днями відхилила цей проєкт.

За оцінкою представника Всесвітньої організації охорони здоров’я Крістіана Ліндмаєра, майже 1 млн переміщених осіб у секторі Гази перебувають у зоні середнього або високого ризику підтоплення. Сильні дощі цього тижня вже затопили десятки тисяч наметів для переміщених палестинців.

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