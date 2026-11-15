У Газі від удару Ізраїлю загинув командир бригади ХАМАС — CBC World

У Хан-Юнісі на півдні сектора Гази внаслідок ізраїльського авіаудару загинув командир бригади ХАМАС у Рафаху Самір Абу Юніс. Бригади Аль-Кассам, військове крило ХАМАС, заявили в неділю, що 53-річний командир загинув у суботу. Ізраїльська армія підтвердила його смерть.

Удар у районі Хан-Юніса

За даними CBC World, ізраїльські військові повідомили, що вбили Абу Юніса під час нічного удару на півдні сектора Гази. Медики заявили, що авіаудар був спрямований по ньому на вулиці в районі Аль-Мавасі в Хан-Юнісі. Вони також повідомили про поранених.

Командував бригадою в Рафаху

За інформацією ізраїльської армії, Абу Юніс очолив бригаду в Рафаху після загибелі попереднього командира Наеля Абу Обейда 15 вересня. ХАМАС заявив, що Абу Юніс приєднався до збройного крила угруповання 1991 року та до призначення командиром обіймав кілька старших оперативних посад у Рафаху.

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Похорон Абу Юніса відбувся в неділю вдень у Хан-Юнісі. ХАМАС заявив, що він допомагав планувати та керувати нападом на Ізраїль 7 жовтня 2023 року.

Припинення вогню, укладене в жовтні 2025 року, зупинило масштабні бойові дії, однак не припинило ізраїльські удари в секторі Гази. Органи охорони здоров'я Гази заявляють, що від початку дії перемир'я загинули щонайменше 1600 палестинців.

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