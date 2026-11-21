У секторі Гази в п’ятницю та суботу загинули дев’ятеро палестинців. За даними агенції цивільної оборони Гази, в п’ятницю загинули шестеро людей, ще про трьох загиблих у суботу повідомили палестинські медіа.

Четверо людей загинули під час удару по табору біженців Бурейдж у центральній частині анклаву, повідомила агенція цивільної оборони. Ізраїльські удари дронів також убили по одній людині в Дейр-ель-Балаху та таборі Нусейрат. У суботу внаслідок ізраїльського авіаудару по місту Газа загинули троє людей, також повідомлялося про поранених.

Удари під час перемир’я

Як повідомляє The National, атаки сталися попри домовленість про припинення вогню між ХАМАС та Ізраїлем, досягнуту в жовтні минулого року. У п’ятницю ізраїльські військові заявили, що завдали ударів по кількох представниках військового крила ХАМАС. Днем раніше армія завершила одноденну наземну операцію із застосуванням танків у центральній частині сектору Гази.

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Гуманітарна ситуація в анклаві залишається критичною. The National зазначає, що більшість населення була змушена залишити домівки через ізраїльські атаки, а від початку війни після нападу під проводом ХАМАС 7 жовтня 2023 року пошкоджено щонайменше 80% будівель. Умови можуть ускладнитися через очікувані дощі та зниження температури.

Попередження Ради миру

Рада миру, підтримувана США та відповідальна за забезпечення виконання перемир’я, цього тижня попередила про ризик зриву домовленостей. За даними AP, у її звіті йдеться, що головною загрозою для процесу є розрив між погодженими рішеннями та ситуацією на місцях.

Старший радник Ради миру Джош Грюнбаум заявив ізраїльському виданню Ynet, що орган може передати Газу ООН, якщо Ізраїль і надалі перешкоджатиме планам відбудови анклаву. За його словами, Ізраїль не просувається у виконанні зобов’язань, які прем’єр-міністр Біньямін Нетаньягу взяв перед президентом США Дональдом Трампом. Видання також пише, що Ізраїль послідовно обмежував надходження гуманітарної допомоги до сектору Гази.

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