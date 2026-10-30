У Газі внаслідок ізраїльського авіаудару поранено двох палестинців — Anadolu Agency

У місті Газа, Палестина, щонайменше двоє палестинців дістали поранення внаслідок ізраїльського авіаудару по житловій квартирі в районі Шейх-Радван на півночі міста. Про це з посиланням на медичні та місцеві джерела повідомляє Anadolu Agency.

Удар по житловому будинку

За даними джерел агентства, ізраїльський гелікоптер випустив щонайменше одну ракету по квартирі у житловому будинку. Двоє людей зазнали легких поранень. Удар стався на тлі режиму припинення вогню, який, за інформацією агентства, діє в секторі Газа з жовтня 2025 року.

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Обстріли та руйнування в інших районах

У центральній частині сектору Газа ізраїльська армія проводила масштабне знесення будинків у підконтрольних їй районах на схід від міста Аль-Масдар, а також обстрілювала прилеглу територію з артилерії. Очевидці повідомили про зруйновані споруди та покинуті будинки, а також про гучний вибух, який було чути в різних районах сектору.

На півдні сектору ізраїльська військова техніка вела інтенсивний вогонь у напрямку наметів для переміщених осіб у районах Кізан ан-Наджар і Джорат аль-Лут на південь від Хан-Юніса. Даних про постраждалих унаслідок цього обстрілу не надходило. Міністерство охорони здоров'я Гази заявило, що порушення режиму припинення вогню забрали життя 1574 палестинців і поранили ще 5687 людей станом на четвер.

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