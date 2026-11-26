У секторі Гази внаслідок п’яти ізраїльських ударів і стрілянини вночі та в четвер загинули 10 палестинців, повідомив France 24. За даними представників лікарень «Аш-Шифа» та «Мучеників Аль-Акси», куди доправили загиблих, випадки сталися в різних частинах сектору.

Удар у Дейр-ель-Балаху

Один з ударів припав на житлову квартиру в Дейр-ель-Балаху, у центральній частині сектору Гази. За словами представників лікарень, там загинули чоловік і його дружина.

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Сюжет France 24

У сюжеті France 24 Дженні Шин також поспілкувалася з журналістом Ахмедом Дремлі. Він перебував у Газі до шести місяців тому та широко висвітлював гуманітарну кризу в секторі.

ХАМАС розглядає можливу відповідь після загибелі людей у Газі. Відеосюжет France 24 оприлюднили 26 листопада 2026 року о 21:35.

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