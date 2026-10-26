У Газі внаслідок ударів Ізраїлю загинули п’ятеро людей — The Hindu

У секторі Гази 26 жовтня внаслідок ізраїльських авіаударів загинули п’ятеро палестинців, серед них — маленька дівчинка. Про це з посиланням на медичні джерела та рятувальників повідомляє The Hindu.

Дані про загиблих

За інформацією видання, удари сталися в різних районах сектору Гази. Медичні джерела та працівники служб екстреного реагування повідомили про п’ятьох загиблих унаслідок авіаударів у понеділок, 26 жовтня 2026 року.

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Добове зведення цивільної оборони

Речник служби цивільної оборони Махмуд Бассаль заявив, що за попередні 24 години внаслідок ізраїльського вогню та авіаударів у Газі загинули загалом 13 людей. За його словами, близько 60 людей дістали поранення.

Ці добові дані включають як ізраїльський вогонь, так і авіаудари, тоді як окреме повідомлення про п’ятьох загиблих стосується авіаударів 26 жовтня. Заяву Бассаля наведено в тому самому повідомленні поряд із даними медичних джерел і рятувальників.

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