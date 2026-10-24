У секторі Гази, Палестина, внаслідок ізраїльських атак у суботу загинули двоє палестинців, серед них жінка, ще четверо людей дістали поранення. Про це з посиланням на медичні джерела повідомляє Anadolu Agency.

Атаки в Бейт-Лахії та місті Газа

За даними медиків, Фатіма Абу-Лабан загинула від ізраїльського вогню в районі Таль-аль-Дахаб у Бейт-Лахії на півночі сектору Гази. Інша жінка дістала поранення в шию внаслідок ізраїльського обстрілу в Бейт-Лахії.

У районі Аль-Рімаль на заході міста Газа загинув молодий палестинець Мохаммад Анан аль-Раваг. Ще троє людей були поранені, стан одного з них медики оцінили як тяжкий. Свідки заявили, що ізраїльський безпілотник випустив щонайменше одну ракету по перехожих поблизу стадіону «Палестина» в Аль-Рімалі.

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Повідомлення про обстріли

На світанку ізраїльські безпілотники скинули ящики з вибухівкою на покинуті мешканцями будинки поблизу районів під контролем ізраїльських військових у кварталі Аль-Туффах на сході міста Газа, повідомили місцеві джерела. За їхніми словами, це супроводжувалося інтенсивною стріляниною з військової техніки.

Також ізраїльські військово-морські судна відкривали вогонь і обстрілювали узбережжя міста Газа. Про постраждалих унаслідок цього не повідомлялося.

За останніми даними Міністерства охорони здоров'я Гази, порушення режиму припинення вогню Ізраїлем, який діє з 10 жовтня 2025 року, призвели до загибелі 1547 палестинців і поранення 5559 людей. Відомство також заявило, що від жовтня 2023 року в секторі Гази загинули понад 74 тисячі палестинців, а понад 175 тисяч були поранені.

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