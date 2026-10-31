У Газі за тиждень загинули 10 дітей і вчитель — Al Jazeera

У секторі Гази протягом 18–24 жовтня загинули 10 дітей віком від шести до 16 років і вчитель, повідомляє Al Jazeera. Навчальний рік у палестинському анклаві відновився 19 вересня після майже трьох років перерв. За даними видання, після цього в Газі тривали ізраїльські удари.

17 жовтня 14-річний Мухаммад Хамад загинув дорогою зі школи в Дейр-ель-Балаху. За даними Al Jazeera, ізраїльський удар припав по дорозі, якою хлопець повертався додому разом із 10-річним братом Абдуллою через район аль-Барака. Разом із Мухаммадом загинув ще один чоловік, тоді як його брат вижив. Батько загиблого Ріяд Хамад розповів, що після цього Абдулла боїться ходити до школи сам.

Поранення учениць у Джабалії

21 жовтня під час ранкового шикування в школі Мурадія в Джабалії були поранені дві учениці. Четвертокласниця Суад Абд Раббо дістала кульове поранення вище коліна. Куля застрягла поблизу нервів і сухожиль; медики прооперували дівчинку, але не змогли її вилучити через ризик паралічу. Суад не може ходити та потребує операції за межами Гази, зазначила її мати.

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Ще одна учениця, п'ятикласниця Аміна Хадер, дістала легке поранення живота. Директорка школи Наїма Алуш повідомила, що після стрілянини батьки почали забирати дітей, а кількість пропусків занять суттєво зросла. Батько Аміни сказав, що дівчинка після пережитого боїться повертатися до школи та не витримує звуків стрілянини.

Небезпека біля жовтої лінії

Школа Мурадія розташована неподалік так званої жовтої лінії — лінії, яка за угодою про припинення вогню в жовтні 2025 року розділяла територію Гази між ізраїльським і палестинським контролем. За даними ООН, лінія посунулася на захід, а Ізраїль контролює понад 65% території анклаву проти 53%, передбачених домовленістю роком раніше.

За даними Al Jazeera, поблизу цієї лінії загинули щонайменше 66 палестинських дітей. Алуш розповіла, що в навчальний комплекс із 20 наметів, де навчаються близько тисячі дітей, регулярно потрапляють кулі або снаряди. За даними Міністерства охорони здоров'я Гази, від часу встановлення перемир'я Ізраїль убив щонайменше 1574 палестинців і поранив 5687 людей у секторі Гази.

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