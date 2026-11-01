У Газі загинули щонайменше вісім палестинців після ізраїльських ударів — Cyprus Mail

Щонайменше восьмеро палестинців, серед яких п’ятеро поліцейських, загинули в неділю внаслідок двох ізраїльських ударів у секторі Гази. Про це повідомляє Cyprus Mail з посиланням на медиків і підконтрольне ХАМАС міністерство внутрішніх справ анклаву.

Удари по Газі та Хан-Юнісу

За даними медиків, троє людей загинули під час ізраїльського авіаудару по місту Газа. Міністерство внутрішніх справ заявило, що ще п’ятеро поліцейських загинули внаслідок іншого удару на заході Хан-Юніса, на півдні сектору Гази.

Ізраїльські військові повідомили, що завдали удару по кількох бойовиках у Хан-Юнісі, не надавши додаткових деталей. Щодо удару по місту Газа ізраїльська сторона одразу коментарів не надала.

Заяви сторін щодо перемир’я

Ізраїль заявляє, що угруповання ХАМАС переозброюється та здійснює атаки, порушуючи перемир’я, укладене рік тому. Останніми тижнями Ізраїль посилив удари по угрупованню.

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ХАМАС заперечує, що намагається проводити атаки або відновлювати свій арсенал, і звинувачує Ізраїль у підриві мирної угоди щодо Гази.

Переговори та гуманітарна ситуація

Перемир’я, укладене за посередництва США, передбачало подальшу відбудову території. Водночас переговорникам не вдалося погодити умови роззброєння ХАМАС або виведення ізраїльських військ, які, за інформацією видання, контролюють близько двох третин сектору Гази та наказали мешканцям залишити ці райони.

За даними органів охорони здоров’я сектору Гази, від початку перемир’я внаслідок ізраїльських атак загинули щонайменше 1500 палестинців. Ізраїль заявляє про загибель чотирьох своїх військових. Палестинська влада також повідомляє, що від початку ізраїльської операції після нападу бойовиків під проводом ХАМАС 7 жовтня 2023 року загинули понад 74 тисячі людей.

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