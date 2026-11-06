У Гельсінкі почався суд над сімома працівниками Supo — YLE News

У Гельсінкі, Фінляндія, розпочався суд у найбільшій кримінальній справі, пов’язаній із Фінською службою безпеки та розвідки Supo. Сімох чинних або колишніх працівників служби, зокрема її колишнього керівника Антті Пелттарі, обвинувачують у розголошенні секретної інформації. Четверо з них також постали перед обвинуваченням у службових порушеннях. Усі підсудні заперечують обвинувачення, повідомляє YLE News.

Робота з колишніми працівниками

У центрі справи — діяльність контррозвідувального підрозділу Supo у 2012–2024 роках. Підрозділ використовував колишніх співробітників Supo як джерела у роботі проти російського шпигунства.

Щонайменше двоє колишніх детективів Supo роками після виходу на пенсію збирали інформацію про російське шпигунство та звітували службі. За версією обвинувачення, після завершення служби вони були цивільними й не повинні були мати доступу до секретної інформації Supo.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Законність методів Supo

Жодного з обвинувачених не підозрюють у роботі на іноземну державу. Ключовим у справі є питання, чи були законними методи, які застосовувала Supo. Обвинувачення висунула канцелярія генерального прокурора Фінляндії.

Фінське видання Helsingin Sanomat раніше повідомляло, що один з обвинувачених 2014 року виграв у Eurojackpot понад 60 млн євро та витратив мільйони на підтримку Supo. За даними видання, він помер у квітні 2024 року, коли розслідування ймовірних правопорушень ще тривало.

Читай нас у