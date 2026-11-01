У Гінчинбруці 77% опитаних мають труднощі з оплатою страхових премій — ABC News Australia

У районі Гінчинбрук у штаті Квінсленд, Австралія, 77% учасників місцевого опитування повідомили про труднощі з оплатою страхових премій. У дослідженні ради району взяли участь 305 респондентів. Більшість домогосподарств має певний вид страхування, однак рада також зафіксувала проблему недостатнього страхового покриття.

Після повеней 2025 року мешканці Інгема стикаються з непоновленням договорів або суттєвим подорожчанням полісів. Як повідомляє ABC News, власниця фермерського будинку Мішель Єйтс заявила, що Sure Insurance припинила дію її поліса після підтоплення. За її словами, інша компанія запропонувала річне страхування вартістю 28 тисяч доларів.

Непоновлення договорів

ABC News ознайомилося з повідомленнями Sure Insurance про непоновлення договорів на 2026 рік. У документах зазначено, що компанія змінила правила андеррайтингу і не пропонуватиме покриття для об'єктів, за якими протягом попередніх п'яти років подавали заяву на відшкодування через повінь, або для нерухомості з ризиком пошкодження під час повені, яка трапляється раз на 20 років.

У Sure Insurance заявили, що компанія страхує кожен четвертий застрахований об'єкт в Інгемі та регулярно переглядає правила андеррайтингу, щоб оцінювати можливість подальшого надання покриття за справедливою ціною.

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Зростання вартості полісів

Страховий брокер з Інгема Кіран Волпі повідомив, що деякі компанії не пропонують покриття для об'єктів із високим ризиком підтоплення, тоді як інші встановлюють недоступні для клієнтів тарифи. За його словами, у таких районах поширені пропозиції зі страховими преміями від 10 до 20 тисяч доларів на рік.

Мешканець Інгема Меттью Портер розповів, що під час поновлення поліса Allianz Insurance його страхова премія зросла на 72% за рік. В Allianz пояснили це більшою частотою та силою погодних явищ у районі, а також підвищенням вартості страхових виплат. Повені на півночі Квінсленду у 2025 році спричинили 327 мільйонів доларів застрахованих збитків.

Страхова рада Австралії заявила, що покриття в Інгемі залишається доступним, однак у районах, які регулярно потерпають від сильних повеней, премії відображають рівень ризику. Мер Гінчинбрука Рамон Джайо назвав ситуацію на місцевому страховому ринку провалом ринку.

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