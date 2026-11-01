У Гладстоні відновили екскурсії історичною в’язницею — ABC News Australia

У Гладстоні в Південній Австралії після чотирирічної перерви для відвідувачів знову відкрили історичну в’язницю Gladstone Gaol. Нові доглядачі об’єкта, компанія Lantern Ghost Tours, почали проводити там тематичні екскурсії з елементами містики, повідомляє ABC News.

Цього року Lantern Ghost Tours отримала ліцензію на об’єкт від Департаменту довкілля та водних ресурсів. Екскурсії, відкриті для публіки до Геловіну, були повністю розпродані. Координаторка проєкту Наомі Бейлі повідомила, що через високий попит компанія додала нові тури, а на суботні вечори має значну кількість бронювань.

Туристична пам’ятка регіону

Президент Gladstone Community Development and Tourism Association Девід Катфорд назвав в’язницю важливим туристичним об’єктом для району Південних хребтів Фліндерс. За його словами, мешканці громади усвідомили значення пам’ятки після того, як попередні оператори припинили роботу у 2022 році.

Разовий день відкритих дверей у 2025 році відвідали близько 1300 людей. На думку Катфорда, це підтвердило збереження інтересу до колишньої в’язниці.

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Історія Gladstone Gaol

Рішення збудувати в’язницю в Гладстоні ухвалили у 1879 році, щоб зменшити навантаження на тюрми Порт-Огасти та Аделаїди. Заклад відкрився 1881 року й функціонував за основним призначенням майже століття. У різні періоди він був в’язницею для ув’язнених обох статей, згодом став чоловічою в’язницею, а під час Другої світової війни використовувався як військова в’язниця.

У 1975 році уряд закрив заклад, у будівлі якого на той час досі не було водопроводу. Надалі громада підтримувала доступність об’єкта для публіки: тут проводили екскурсії, організовували проживання та заходи. Попередні доглядачі залишили об’єкт у 2022 році, пославшись на скорочення кількості волонтерів після пандемії COVID-19.

Lantern Ghost Tours також планує відкрити на території кафе та провести реставраційні роботи, щоб розширити можливості для проведення подій і знайомства відвідувачів з історією в’язниці.

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