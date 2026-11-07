У Гобарті медсестри призупинили роботу через пропозицію щодо зарплат — ABC News Australia

В австралійському Гобарті медсестри й акушерки призупинили роботу в Королівській лікарні Гобарта та Репатріаційному центрі. Члени Австралійської федерації медсестер і акушерок (ANMF) та профспілки працівників охорони здоров’я і соціальних служб провели мітинг проти пропозиції уряду Тасманії щодо оплати праці, повідомляє ABC News Australia.

Перша пропозиція уряду передбачає підвищення зарплат на 3% у перший рік нової угоди, на 2,75% — у другий і на 2,5% — у третій. Загалом це становить 8,25% за три роки. Попередня колективна угода для медсестер і акушерок завершилася в червні.

Вимоги щодо безпеки

Медбрат служби психічного здоров’я Вілл Лінкольн заявив учасникам акції, що працівники медичної сфери повідомляли про випадки, коли їх били, штовхали ногами, обпльовували, словесно ображали, погрожували їм та залякували. За його словами, медсестри й акушерки вимагають не лише визнати проблему насильства й агресії, а й запровадити дієві заходи захисту, підтримки та відновлення.

Державна секретарка ANMF Емілі Шеперд визнала, що пропозиція містить позитивні положення, зокрема нові надбавки для частини персоналу. Водночас вона сказала, що члени профспілки розчаровані: частину пріоритетних питань не включили до пропозиції або недостатньо врегулювали.

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Зокрема, додаткові дні відпустки для подолання наслідків травматичних ситуацій у пропозиції передбачені лише для працівників служби психічного здоров’я, відділення невідкладної допомоги та реанімації. Шеперд наголосила, що з травматичними ситуаціями стикаються медсестри й акушерки в різних підрозділах.

Профспілка заявляє про нестачу персоналу

Керівник медсестер у позаробочий час Королівської лікарні Гобарта та президент тасманійського осередку ANMF Джеймс Ллойд заявив про втому, стрес і професійне вигорання персоналу. За його словами, під час ранніх змін у лікарні може бути понад 20 незаповнених позицій, тоді як для їх закриття доступні лише троє або четверо тимчасових працівників.

Медсестра Одрі Макаллістер також порушила проблему подвійних змін тривалістю від 16 до 20 годин. Вона послалася на дослідження, за яким неспання понад 17 годин може спричинити рівень порушення працездатності, подібний до рівня алкоголю в крові 0,05%.

Представник уряду Тасманії заявив ABC, що влада прагне забезпечити підвищення зарплат і поліпшення умов праці та конструктивно працює з профспілками над подальшими кроками.

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