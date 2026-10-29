У Гобарті рада може стати повністю чоловічою вперше з 1954 року — ABC News Australia

У Гобарті, Австралія, за проміжними результатами місцевих виборів міська рада може вперше з 1954 року складатися лише з чоловіків. Після підрахунку 20% голосів колишня політична співробітниця незалежного депутата від Франкліна Пітера Джорджа Тіффані Ешдаун посідала дев’яте, останнє прохідне місце до ради, повідомляє ABC News Australia.

Боротьба за дев’яте місце

Чинний член ради Бен Лоббергер відставав від Ешдаун лише на три голоси після врахування преференцій. Чинні члени ради Луїза Елліотт, Зелінда Шерлок і Луїза Блумфілд також залишалися позаду, проте з невеликим відставанням від Лоббергера.

Виборчий аналітик Кевін Бонем назвав боротьбу за дев’ять місць у міській раді напруженою. Якщо Лоббергер випередить Ешдаун, а решта позицій не зміниться, усі дев’ять членів ради будуть чоловіками. Згідно з архівами ради, останній суто чоловічий склад завершився 1954 року, коли юристку Мейбл Міллер обрали першою жінкою до ради.

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Перегони за мера та результати в інших містах

У перегонах за посаду лорд-мера Гобарта після часткового підрахунку лідирував ветеран журналістики й автор Чарльз Вулі, який набрав 23,8% голосів. Бонем також заявив, що ранні результати вказують на зміщення електоральних симпатій у Гобарті в бік правих кандидатів: за його оцінкою, можливе співвідношення сил у раді становить п’ять місць проти чотирьох, а різниця між таборами — близько 100 голосів.

У долині Гуон новою меркою стане менеджерка з комунікацій міської ради Гобарта Еббі Маккіббен, яка здобула 50,17% голосів і замінить Саллі Дойл, що залишає посаду. У Лонсестоні мер Меттью Гарвуд переобрався на новий термін із результатом 53,2%.

Чинна мерка Девонпорта Елісон Джарман отримала понад 9 тисяч голосів першої преференції. Вона заявила, що одним із її пріоритетів буде об’єднання Девонпорта із сусідніми муніципалітетами. Явка на цьогорічних місцевих виборах у Тасманії перевищила 85%, що трохи більше, ніж на попередніх виборах.

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