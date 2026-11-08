+4° Київ +2° Варшава +9° Вашингтон
$ 45.37 € 50.59 zł 11.5
$ 45.37 € 50.59 zł 11.5
+4° Київ +2° Варшава +9° Вашингтон
Головне Довкола світу

У Гондурасі вбили трьох чоловіків однієї родини — The Rio Times

Федір Криштовський 08 Листопада 2026 10:36
У Гондурасі вбили трьох чоловіків однієї родини — The Rio Times

У селі Пуебло-В'єхо в муніципалітеті Гуата департаменту Оланчо на сході Гондурасу вбили трьох чоловіків з однієї родини — діда, його сина та онука. Про цей випадок станом на 7 листопада повідомило The Rio Times.

Розслідування поліції

Директор Національної поліції Гондурасу Рігоберто Осегера Масс заявив, що наявні у поліції дані вказують на можливу сімейну ворожнечу. Він послався на попереднє вбивство сина одного із загиблих. Версія про родинний конфлікт є робочою версією слідства, а не встановленим судом фактом.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Що відомо про справу

Гуата розташована в департаменті Оланчо, найбільшому департаменті Гондурасу. Національна поліція розслідує вбивства. За даними видання, підозрюваних у справі не назвали, а про затримання не повідомляли. Також поліція не оприлюднила інформації про точний час і спосіб убивства трьох чоловіків.

Читай нас у
Завантажуй наш додаток