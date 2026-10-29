У Гонконгу юнака засудили до 8 років за напад на туристку — Channel NewsAsia

Високий суд Гонконгу засудив 19-річного Енсона К'ю до восьми років ув'язнення за напад на 36-річну туристку із Сінгапуру Цзян Вень. У червні 2025 року він вихлюпнув на жінку корозійну рідину, коли вона сідала в автомобіль у районі Ваньчай, повідомляє Channel NewsAsia.

Наслідки нападу

Потерпіла зазнала опіків другого ступеня. Медичні висновки, представлені суду, засвідчили, що опіки охопили приблизно 10–11% поверхні її тіла, переважно обличчя та кінцівки. Жінка провела в лікарні 61 день, перенесла кілька процедур із видалення ушкоджених тканин і пересадки шкіри, а після повернення до Сінгапуру продовжила лікування.

Суддя Високого суду Ендрю Чан Хінг-вай заявив, що напад матиме для потерпілої довічні наслідки. За повідомленням The Standard, у жінки діагностували посттравматичний стресовий розлад, а також залишилися постійні рубці.

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Спланований злочин

На момент нападу К'ю було 17 років. Він був одягнений у чорне, мав на собі капелюх і маску та втік із місця події. Докази свідчили, що за кілька днів до злочину він оглядав місце на вулиці Берроуз у Ваньчаї.

Пізніше К'ю сам прийшов до поліції, однак не пояснив, чому обрав саме цю жінку. У суді не уточнювали, чи був він знайомий із потерпілою. За даними доповіді для суду, обвинувачений сказав працівнику служби пробації, що це було оплачуване завдання: йому пообіцяли 10 тисяч гонконзьких доларів, або близько 1280 доларів США.

К'ю визнав провину за обвинуваченням у киданні корозійної рідини з наміром завдати тяжких тілесних ушкоджень. Суддя визначив базовий строк у 12 років, однак скоротив його на третину через визнання вини.

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